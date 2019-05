(CDS) Il giocatore della Roma potrebbe non rinnovare. Inter alla finestra

Stando al Corriere dello Sport in casa Roma si dovranno fare i conti con l’effetto De Rossi. L’addio del capitano giallorosso ha portato come immediata conseguenza il fatto che alcuni giocatori stanno iniziando a mettere in discussione la loro permanenza nella capitale.

Tra questi c’è anche El Shaarawy, il migliore della stagione che sta per chiudersi. Il giocatore ha un contratto in scadenza, e non è ancora stato contattato dal nuovo DS. Per rimanere l’esterno d’attacco vorrebbe un adeguamento del suo contratto, per arrivare a percepire 4 milioni di euro annui. Tuttavia la società non sembra essere in grado di garantirgli una tale cifra, e per questo l’ipotesi dell’addio è più che plausibile.

Il costo del cartellino, vista l’imminenza della scadenza contrattuale, è abbordabile. Si parla infatti di 15-20 milioni di euro. E l’Inter è tra i club che attendono l’evolversi della vicenda.