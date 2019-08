CdS - Icardi-Inter, dopo la nove consegnata a Lukaku addio imminente

Icardi-Inter: divorzio imminente. Il "Corriere dello Sport" descrive la consegna del numero di maglia a Lukaku come un boccone amaro da digerire per l'argentino, che adesso sembrerebbe avere le valigie in mano. Ecco quanto affermato dal noto giornale sportivo:





"Gli ha fatto parecchio male. Ecco perché nelle ultime ore ha iniziato a riconsiderare l’opzione di lasciare Milano, una prospettiva che aveva analizzato con minore convinzione anche in passato, ma che adesso è costretto a guardare da un’altra prospettiva.



Quella di un… Re spogliato non solo dello scettro (la fascia da capitano) e della corona (la maglia da titolare) che aveva preso grazie ai 124 gol nei 6 anni all’Inter, ma anche di tutti i suoi averi (il numero 9). Il Re Mauro è nudo e si guarda intorno”.