CdS - Empoli in pressing su Pinamonti: il giocatore andrà via in prestito

L'Inter lavora anche sul mercato in uscita, per snellire la rosa a disposizione di Inzaghi e soprattutto per permettere ai giovani di trovare più spazio in provincia.

Tra questi c'è anche Andrea Pinamonti, rientrato alla base la scorsa stagione ma (quasi) mai preso in considerazione nelle gerarchi di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore l'Empoli si sarebbe mosso con forza per portare il giovane canterano nerazzurro in Toscana.

L'Inter ha aperto senza problemi al prestito dell'attaccante, ma resta da trovare un accordo sul suo ingaggio, troppo alto per le casse del club. La sensazione comunque è che un accordo si possa trovare in tempi brevi, le prossime ore saranno decisive.