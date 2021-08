CDS - Dumfries ha scelto l'Inter: adesso la palla passa a Raiola

DUMFRIES INTER - Il terzino olandese vorrebbe trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stata declinata anche l'offerta proveniente dalla Premier League per un possibile passaggio all'Everton. L'esterno, che piace molto al tecnico nerazzurro, ha un prezzo di circa 20 milioni di euro. La cifra, però, al momento sarebbe troppo elevata per le disponibilità economiche del club presieduto da Steven Zhang, che dovrebbe concretizzare un'altra cessione per consentire un colpo in entrata.

Il direttore, Giuseppe Marotta, ha provato a convincere il Psv Eindhoven proponendo il solito prestito con diritto di riscatto ma gli olandesi vorrebbero monetizzare e concludere l'operazione a titolo definitivo. Mino Raiola, agente del classe 1996, potrebbe fare da garante e trovare una soluzione per permettere al suo assistito di giocare nel club tanto desiderato. L'addio alla squadra olandese sembra ormai imminente perché, Dumfries, non farà parte del match, in programma stasera, contro il Midtjylland valido per la qualificazione ai gironi della prossima edizione della Champions League. Notizia molto positiva per i dirigenti milanesi, che stanno anche concludendo l'arrivo di Nahitan Nandez.

Procede poi a fari spenti la trattativa per Hector Bellerin. Il calciatore dell'Arsenal avrebbe già dato il suo consenso all'Inter e, durante la scorsa settimana, la società dei Gunners, dopo tanto scetticismo, avrebbe aperto anche al prestito con diritto di riscatto.