(CDS) Continua la trattativa per Lukaku, ma l'Inter segue due alternative estere

L'Inter insiste per Lukaku. Il belga, che continua a non giocare perché intenzionato a vestire di nerazzurro, è il nome principale per l'attacco che vuole Conte.

Il Manchester vuole realizzare una plusvalenza, e per questo non ritiene necessari i 60 milioni offerti finora. Perisic come contropartita non scalda gli inglesi, per questo sarà necessario un rilancio.

Intanto, stando al Corriere dello Sport, in casa Inter si studiano le alternative. Leao è osservato con particolare attenzione, ma occhio anche al nome di Cavani.