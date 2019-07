CdS - Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Cavani

Se non dovesse arrivare Romelu Lukaku, il quale sarebbe ora vicino alla Juventus, l'Inter punterebbe gli occhi su Edinson Cavani, dall'estate 2013 bomber del PSG.

Come si legge nel sito de "Il Corriere dello Sport", "Il club nerazzurro si è già affidato a Simonian, agente dell’ex-napoletano e in passato artefice di importanti operazioni come quelle che hanno portato sotto la Madunina Alvarez e Banega, per cercare di convincere il calciatore. Il Matador, tra l'altro, ha solo un altro anno di contratto con il club di Al Khelaifi, dettaglio che potrebbe spingere i parigini a liberarsene in questa finestra di mercato e non rischiare dunque di perderlo a parametro zero la prossima stagione. L'Inter non potrebbe garantirgli comunque uno stipendio di 12 milioni di euro (cifra attualmente percepita dal calciatore al Psg) ma offrirebbe un triennale a 9 milioni di euro bonus compresi. Se l'uruguaiano si accontenterà, l'Inter sarà pronta ad accoglierlo, intanto il Matador continua a fare quello che ha sempre fatto in campo: gol".