Carnevali in uscita dalla sede: "Sensi piace a molti. Pinamonti? Siamo.."

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato intercettato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, al termine del summit nella sede dell'Inter.

Sensi?"Piace a tanti club, ci sono molte richieste, ma prima di cederlo ci penseremo bene perché per noi è un giocatore molto importante. Pinamonti? Non ci interessa, davanti siamo già messi molto bene. Giovani? Siamo sempre attenti, se ce n'è qualcuno interessante lo prendiamo in considerazione. È ancora presto".

