Carli, DS del Cagliari, apre all'Inter: "Barella merita..."

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, è stato intervistato, a Milano, da Sportitalia in merito alla trattativa Inter Barella.

"La trattativa con l'Inter per Barella va avanti, c'è un interesse vero. Da parte nostra verifichiamo delle situazioni, sono positivo. Barella non ci ha messo pressione ma merita il salto in una big".