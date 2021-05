Capitolo portiere: un obiettivo sfuma in maniera definitiva

Un obiettivo per la porta sfuma. L'Inter, pertanto, dovrà concentrarsi su altri nomi per la prossima stagione per il ruolo di portiere

Nell giornata di oggi, secondo quanto riportato da alcuni media italiani, l'Inter era interessata a portare a Milano il portiere ungherese di proprietà del Lipsia, Gulacsi. La notizia, però, è stata smentita direttamente dalla società tedesca che, dai suoi canali ufficiali, ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al giugno del 2025. L'Inter, dunque, per la porta, dovrà concentrarsi su altri nomi, con Marco Silvestri e Juan Musso in lizza per essere i vice-Handanovic.