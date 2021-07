Capitolo portiere: il nome giusto potrebbe venire dalla Turchia

L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere che, nella prossima stagione, possa crescere alle spalle di Samir Handanovic, per poi prenderne il posto in maniera definitiva nella stagione successiva, quando scadrà il contratto dello sloveno.

Secondo quanto riporato da parte di Sabah Spor, infatti, i nerazzurri starebbero avendo dei contatti con il Fenerbahce per il portiere Altay Bayindir che viene valutato intorno ai 14 milioni dalla società turca.

Lo stesso Fenerbahce, conscio del fatto che sul portiere ci sono anche interessi di squadre di Premier League e Liga Spagnola, sarebbe pronta a far scatenare un'asta per lui, in modo da poter guadagnare quanto più possibile.