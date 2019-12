Caos Vidal Barcellona: il club risponde a muso duro

Barcellona e Vidal sono ai ferri corti, dopo la richiesta del cileno di vedersi riconosciuti 2,4 milioni di euro di premi a suo giudizio mai percepiti, formalizzata con tanto di ricorso alla Commissione competente della Liga. La notizia ha fatto saltare in aria la dirigenza blaugrana. Mundo Deportivo riporta la risposta senza mezzi termini del club catalano, secondo cui siamo di fronte ad un caso inedito, anche perchè se Vidal riteneva che di dover percepire altre somme non doveva attendere sei mesi "senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore, per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra."

Secondo il Barcellona Vidal ha avuto quanto spettante dal contratto e se solo ora emerge questa richiesta ciò sembra da mettere indiretto riferimento all'interesse di qualche club per il centrocampista.

Dunque per il Barcellona i 2,4 milioni pretesi da Vidal non esistono e la richiesta fa parte della tattica del giocatore per forzare la mano al club allo scopo di ottenere il trasferimento a Milano. Il centrocampista, che in questi giorni è in vacanza in Cile, non sembra impensierito più di tanto, visto che della faccenda si stanno occupando i suoi legali e che per il suo futuro ogni decisione è rimandata al termine del periodo festivo.