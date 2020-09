Candreva Sampdoria, piccole distanze per cartellino ed ingaggio

C'è anche quello di Antonio Candreva tra i nomi presenti nella lista degli esuberi in casa Inter. L'investimento da 40 milioni di euro fatto per Achraf Hakimi e la riconferma del jolly Danilo D'Ambrosio, mettono alla porta l'esterno italiano che vedrebbe le proprie chance di giocare ridotte al lumicino.

Per questo motivo, su di lui ha iniziato a muoversi la Sampdoria di Claudio Ranieri. L'Inter per il cartellino dell'ex Lazio chiede 3-4 milioni di euro. Una cifra non troppo eccessiva ma per la quale bisogna considerare anche il costo dell'ingaggio da offrire al giocatore.

Candreva infatti, ad oggi a Milano percepisce 3 milioni di euro netti a stagione. L'intenzione del club doriano sarebbe quella di convincere l'entourage del classe '87 spalmando tale cifra in più anni con un indennizzo pari a 1.5 milioni di euro a stagione.