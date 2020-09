Candreva Sampdoria, è fatta: all'Inter 2.5 milioni di euro

La notizia era nell'aria già da un po' di giorni ma adesso manca davvero solo l'annuncio ufficiale: Antonio Candreva sarà un nuovo giocatore della Sampdoria di Claudio Ranieri.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio account Twitter, all'Inter andrà un indennizzo pari a 2.5 milioni di euro con il classe '87 che firmerà un contratto fino al 2024.



Archiviata la cessione dell'ex Lazio, in Via della Liberazione ci si concentrerà a piazzare gli altri esuberi. Uno di questi è Andrea Ranocchia, giocatore che potrebbe seguire Candreva in direzione Genova ma che questa volta finirebbe sponda Genoa. Per quest'ultima operazione però, occorrerà ancora qualche giorno.