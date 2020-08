Candreva Napoli, Pastorello si reca presso il ritiro degli azzurri

L'avventura di Antonio Candreva con la maglia dell'Inter potrebbe essere ai titoli di coda. Arrivato dalla Lazio nell'estate del 2016 per 25 milioni di euro, l'esterno italiano sembra essere finito nel mirino del Napoli.

Il club partenopeo dopo l'addio di Josè Maria Callejon è alla ricerca di un altro attaccante offensivo che possa allungare il reparto avanzato. A testimoniare tale interesse degli azzurri, ci sarebbe addirittura la visita dell'agente del n°87, Federico Pastorello, presso il ritiro di Castel di Sangro.

Candreva nel finale di campionato è rimasto troppe volte in panchina. Un indizio che probabilmente sottolinea come Antonio Conte potrebbe aver deciso di non puntare più su di lui.