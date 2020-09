Candreva Inter, Genoa in pole: l’esterno può favorire il ritorno di Pinamonti

Antonio Candreva sembrerebbe sempre più lontano dall'Inter. L'esterno non rientrerebbe più nei piani di Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per cederlo. Il classe ‘87, dopo l’acquisto di Hakimi, è scalato in fondo alle gerarchie per la fascia destra e rischierebbe di trovare pochissimo spazio nel corso della prossima stagione.

Nonostante le smentite del direttore sportivo Faggiano, il giocatore sarebbe nel mirino del Genoa, che sarebbe alla ricerca di un esterno in grado di giocare a tutta fascia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la cessione ai rossoblu di Antonio Candreva potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa per il ritorno di Andrea Pinamonti in nerazzurro.

I nerazzurri, infatti, avrebbero intenzione di esercitare il diritto di recompra e mettere a disposizione il classe ‘99 come quarta punta. I due club si erano accordati la scorsa stagione per circa 22 milioni di euro, ma con l’inserimento di Antonio Candreva nell’affare potrebbe arrivare per molto meno.