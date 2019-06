Cancelo saluta la Juventus, gli errori sono stati decisivi

Secondo la Gazzetta dello Sport Joao Cancelo sarebbe in procinto di passare al Manchester City. La trattativa con la Juventus, che dapprima vedeva inserito nell’affare il brasiliano Danilo, sembra poi essere decollata prevedendo solo cash a favore della Juventus. 50 milioni di euro, 10 in più di quanto i bianconeri pagarono al Valencia lo scorso anno dopo la fine del prestito all’Inter.

La stagione di Cancelo a Torino è stata caratterizzata più da ombre che da luci, con due errori decisivi che resteranno nella memoria dei tifosi bianconeri, quello con l’Atalanta in Coppa Italia e quello ancor più sanguinoso contro l’Ajax in Champions.