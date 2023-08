Calhanoglu-Inter, l’Al-Hilal interessato al turco? La posizione della società e del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/08/2023

Calhanoglu-Inter, la posizione del giocatore e della società sull’interessamento dall’Arabia. In casa nerazzurra è tanto l’entusiasmo dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. I ragazzi di Inzaghi sono riusciti ad avere il pallino del gioco contro una squadra molto insidiosa e a convincere in termini di prestazione in campo.

Intanto, prima della partita, tanti media avevano riportato la notizia di un interessamento dell’Al-Hilal nei confronti di Hakan Calhanoglu. Pare che sarebbe imminente un’offerta da parte del club arabo che, in queste settimane, sta irrompendo nel mercato acquistando tanti giocatori di qualità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento, in viale della Liberazione, non sarebbe arrivata nessuna offerta per il giocatore. Oltre a questo, Marotta e Ausilio, non considerano Calhanoglu cedibile, soprattutto dopo il rinnovo, con aumento dell’ingaggio avvenuto di recente.

Non solo, ma anche il calciatore non sarebbe convinto di andare in Arabia Saudita per provare una nuova esperienza. Dunque, sembra che, quantomeno per quanto riguarda Calhanoglu, non ci dovrebbero essere novità o cambiamenti da qui alla fine del mercato. Vedremo se tutto ciò verrà confermato dai fatti. Calhanoglu-Inter, una storia calcistica destinata a continuare ancora per altre stagioni ancora.