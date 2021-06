Calhanoglu è atterrato a Malpensa: domattina le visite mediche

Come riportato da parte di Calciomercato.it, dopo l'acquisto di Alex Cordaz, il secondo acquisto nerazzurro di questa campagna è atterrato a Milano per poter fare le visite mediche domattina.

Parliamo di Hakan Calhanoglu, giocatore che arriva a parametro zero dopo aver visto spirare i termini contrattuali con il Milan con cui da tempo era in trattativa per il rinnovo.

Domani, come detto, visite e poi l'annuncio ufficiale che farà di Calhanoglu un nuovo centrocampista nerazzurro per la prossima stagione, con firma sul triennale.