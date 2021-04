Calciomercato, pronto il riscatto dell'Hellas per Dimarco

Il Verona ha pronti i 6.5 mln per il riscatto di Dimarco. L'esterno ha colpito Juric che lo vuole anche per la prossima stagione, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L'Hellas Verona è rimasta colpita dalla stagione che sta disputando Federico Dimarco. L'esterno, ancora di proprietà dell'Inter, sta tenendo prestazioni decisamente positive. Tanto che la proprietà veneta ha intenzione di riscattare il giocatore a fine stagione.

Nell'arco della stagione Dimarco ha collezionato 25 presenze, totalizzando anche 4 gol e 5 assist. Oltre al fatto che si è dimostrato un giocatore di notevole duttilità e pedina fondamentale del gioco del Verona. Ripagando così la fiducia datagli dal mister Juric e convincendolo.

L'Inter, che cerca un rinforzo sulla fascia sinistra - ruolo preferito del giocatore -, vede, apparentemente, svanire la possibilità di riportare in nerazzurro l'esterno classe '97. Dal momento che nel contratto del prestito non c'è alcuna opzione di contro-riscatto.