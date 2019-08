Calciomercato - Lo United punta Neres dell'Ajax: indizio per Inter e Juve?

Nei giorni in cui gli assi Milano-Manchester e Torino-Manchester si fanno sempre più roventi per gli affari relativi a Romelu Lukaku e Paulo Dybala, direttamente dall'Inghilterra il Sun sgancia una bomba di mercato.

Secondo il tabloid inglese infatti, il Manchester United avrebbe messo nel mirino David Neres, esterno d'attacco attualmente in forza all'Ajax.

Per l'esterno dei Lancieri i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 46 milioni di sterline. Una cifra considerevole che potrebbe in un certo senso frenare l'affare Dybala. In quest'ultimo caso, per Lukaku l'Inter potrebbe ritrovarsi la strada spianata. Al momento però, tutte queste sono solo ipotesi.