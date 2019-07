Calciomercato - Lo scenario per Icardi, Dzeko e Higuain è quasi surreale

"Marotta ha chiesto 80 milioni per Icardi. Napoli e Juventus al momento si sono tirate indietro quando hanno saputo questa valutazione". Esordisce così a Tutti Convocati il famoso giornalista sportivo Sandro Sabatini.

Così come il Manchester United per Romelu Lukaku dunque, l'AD interista Giuseppe Marotta non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Una presa di posizione netta che potrebbe interessare anche Edin Dzeko e Gonzalo Higuain, anch'essi in uscita dai rispettivi club ma protagonisti di un valzer di centravanti "bloccato" proprio dalla cessione dell'ex Sampdoria.

A riguardo infatti, Sandro Sabatini ha detto: "Più passa il tempo e più crescono le possibilità che Dzeko resti alla Roma. Icardi resti all'Inter e Higuain alla Juve".