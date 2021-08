Calciomercato: lcardi alla Juve? Il piano e la data del possibile sbarco

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United e il ritorno di Moise Kean, la Juventus avrebbe intenzione di piazzare un altro colpo in attacco per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe quello di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.

L’ex capitano dell’Inter è sotto contratto col Psg fino a giugno del 2024 e percepisce attualmente un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più altri due di bonus. L’argentino rischia però di trovare pochissimo spazio in questa stagione e il club bianconero avrebbe fatto un tentativo in questi giorni per portarlo subito a Torino. Il Psg, alle prese con la delicata situazione Mbappe (in scadenza di contratto nel 2022 e nel mirino del Real Madrid), si sarebbe opposto alla cessione del centravanti argentino e rifiutato la proposta juventina. Il giocatore, inoltre, si trova bene in Francia e vorrebbe provare a giocarsi le sue carte.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport’, non ci sarebbe la possibilità di un suo arrivo alla Juventus in questa sessione di mercato ma potrebbe concretizzarsi soltanto nella finestra di mercato invernale. Icardi potrebbe approdare in bianconero a metà stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto.