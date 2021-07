Calciomercato, la Roma ad un passo dall'acquisto dell'attaccante

Calciomercato, sembra essere terminata la caccia della Roma per quanto riguarda la punta da regalare al nuovo allenatore José Mourinho. Doversi i nomi circolati nel corso di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. Belotti sembrava essere l'obiettivo principale, poi si è virato sull'ex Inter Mauro Icardi. Ma alla fine il nome giusto è stato quello di Shomurodov, punta uzbeka del Genoa.

Il 26enne arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore saranno definiti i dettagli dell'operazione che regalerà all'allenatore portoghese il rinforzo in attacco. Se l'affare andasse in porto, come dovrebbe accadere (stando alla redazione di Sky Sport 24, il reparto offensivo giallorosso sarebbe composto dallo stesso Shomurodov, Borja Mayoral e Dzeko.

Il bosniaco potrebbe essere anche lasciare. Si tratterebbe del terzo acquisto dell'estate, dopo Vina e Rui Patricio. Mourinho avrà a disposizione anche Zaniolo, assente per tutta la scorsa stagione (quindi si tratta di un autentico nuovo acquisto). Intanto la Roma questa sera ha affrontato il Porto in un'amichevole terminata sul risultato di 1 a 1.