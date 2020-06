Calciomercato Inter,spunta un nome dal Manchester City,Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City classe '97, sarebbe stato preso di mira da Conte , che nei giorni precedenti aveva già nominato Belotti e Aubameyang e il suo ''pallino'' per Vidal molto discusso, ma essendo un uomo di molte sorprese, non stupisce certo i suoi Neroazzurri per la sua continua ricerca al sostituto del Toro.

Il vecchio modulo di Conte del 3-5-2 che sembrerebbe ormai messo da parte e sostituito con il nuovo 3-4-1-2, anche senza la presenza di Lautaro Martìnez, potrebbe posizionare l'attaccante del Manchester City a fianco di Lukaku collaborando con Eriksen che inizia a far sognare i Nerazzurri facendo vedere la sua voglia di mettercela tutta e fare bene il suo ruolo.