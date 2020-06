Calciomercato Inter,Hakimi vuole l'Inter

Achraf Hakimi ,il marocchino classe 1998, in prestito oggi al Borussia Dortumund, non resterà al Real Madrid al 90% Dietro di lui a correre ci sono anche Bayer e City , ma lui sarebbe interessato proprio all'Inter di Suning.

Il giovane marocchino sa benissimo che sotto Zidane non troverebbe molto spazio per giocare e sta valutando le offerte che diversi club stanno proponendo.

Ha già ricevuto offerte dal Bayer Monaco, dal Manchester City e dall'inter. Proprio da quest'ultima avrebbe un grande interesse, dove vede più possibilità per la sua carriera a Milano, poco interessato invece al City che rischia la squalifica per due anni dalle gare interazionali.

Il suo piede destro che lo rende uno dei terzini più forti e la sua abilità nel centrocampo , potrebbe sicuramente essere utile a Antonio Conte, tutt'ora impiegato alla ricerca continua di centrocampisti che possano rafforzare difesa e attacco per continuare a far sognare i neroazzurri delusi dai match precedenti dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dopo il distanziamento in campionato dalla capolista che sembra non lasciare spazio a nessuno.