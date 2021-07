Calciomercato Inter, vicina un’altra cessione in prestito: i dettagli

Continua il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio di sfoltire la rosa e piazzare gli esuberi in modo da alleggerire il monte ingaggi. In attesa di novità sulle cessioni a titolo definitivo di Radja Nainggolan e Joao Mario, i nerazzurri sarebbero vicinissimi a piazzere due cessioni in prestito: non solo quella di Sebastiano Esposito al Basilea ma anche quella di un altro giovane talento: il portiere classe 2002 Filip Stankovic, cresciuto nel vivaio nerazzurro già entrato a far parte della prima squadra senza mai esordire.

L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di sistemarlo in una squadra che gli dia l'opportunità di mettersi alla prova e di giocare con continuità. Il giovane portiere è reduce da alcune stagioni ad alti livelli nella Primavera dell'Inter e sembrerebbe ormai pronto al salto qualità. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane talento nerazzurro, figlio dell’eroe del triplete Dejan Stankovic, sarebbe vicinissimo al Volendam, club che milita in Eerste Divisie (seconda divisione olandese).

Le due squadre sarebbero in buoni rapporti, specialmente dopo il prestito della scorsa stagione del promettente centravanti classe 2001 Samuele Mulattieri, reduce da un'ottimo campionato in cui ha realizzato 18 gol in 30 presenze e attualmente tornato in nerazzurro, sarebbero al lavoro per chiudere un’altra operazione di mercato. Sono attese ulteriori novità entro i prossimi giorni.