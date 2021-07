Calciomercato Inter, vice Lukaku cercasi: proposto un vecchio obiettivo

Dopo essersi dedicata prevalentemente sul mercato in uscita, la dirigenza dell’Inter è ora al lavoro per acquistare alcuni rinforzi per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Senza dubbio l’obiettivo principale è quello di prendere un sostituto di Achraf Hakimi sulla fascia destra, ma si proverà ad acquistare una quarta punta ed accontentare le richieste del tecnico piacentino. Prima, però, bisognerà necessariamente sfoltire il reparto offensivo e cedere Andrea Pinamonti.

L’Inter sarebbe alla ricerca di un centravanti con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku che sarebbe disposto ad accettare il ruolo da riserva. I nerazzurri, considerata l’attuale situazione finanziaria del club, non sembrerebbero intenzionati a fare grandi investimenti e preferirebbero puntare su un profilo low cost o in alternativa un colpo in prestito.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’agente Fali Ramadani avrebbe proposto all’Inter il prestito dell’attaccante Luka Jovic, di proprietà del Real Madrid ma la scorsa stagione in prestito all’Eintracht Francoforte. Il serbo, vecchio obiettivo dei nerazzurri, non rientrerebbe nei progetti di Carlo Ancelotti e il suo agente sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Nelle scorse settimane l’attaccante sarebbe stato proposto anche al Milan prima che si chiudesse per Oliver Giroud. Un affare che resta complicato per l’Inter a causa dell’alto ingaggio percepito dal giocatore ma che potrebbe diventare una pista concreta se il Real Madrid si accollasse gran parte dello stipendio.