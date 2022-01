Calciomercato Inter: un obiettivo di Marotta ha scelto la sua destinazione

Calciomercato Inter, un obiettivo è sempre più vicino.

In questi anni di mercato, abbiamo visto come la sessione invernale spesso si infiamma negli ultimi giorni e anche quest’anno i grandi colpi stanno arrivando vicino la chiusura della sessione: nella scorsa giornata l’Inter ha acquistato Robin Gosens dall’Atalanta mentre la Juventus ha acquistato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Il movimento delle punte non si chiude con il passaggio del serbo in bianconero.

Un altro bomber della Serie A il cui nome è accostato al calciomercato, è sicuramente Gianluca Scamacca. L’attaccante nero-verde nella prima parte di stagione si è fatto notare segnando 9 gol e insieme a Vlahovic è uno degli attaccanti più in forma del momento. Dato l’acquisto di Dusan Vlahovic e la probabile esclusione per l’acquisto di Gianluca Scamacca, è rimasta solo una squadra pronta ad accogliere il bomber del Sassuolo e della Nazionale di Roberto Mancini: l’Inter. Ulteriori conferme arrivano anche da sponda Sassuolo: nelle ultime ore si sta spingendo per l’acquisto del giovane attaccante Lorenzo Lucca, attualmente in forza al Pisa in Serie B. Durante l’assemblea di Lega, Carnevali ha fatto capire di un interessamento di alcune squadre verso Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Beppe Marotta ha in mente l’acquisto del duo già dalla scorsa estate e nella prossima sessione estiva potrebbe arrivata la tanto attesa fumata bianca.

Bisogna fare attenzione alle sirene estere. Secondo il sito Gazzetta.it, il Borussia Dortmund sarebbe disposto a versare 45 milioni di euro per aggiudicarsi il bomber italiano già a gennaio, lasciandolo a Sassuolo fino a fine stagione e andare in Germania a giugno per sostituire Erling Haaland sempre più vicino al Real Madrid. Il giocatore nero-verde avrebbe già dato la risposta: vuole solo l’Inter e Marotta non vuole farsi sfuggire questa grandissima opportunità.