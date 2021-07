Calciomercato Inter, un club francese tenta il doppio colpo: c’è l’offerta

L’Inter continua ad essere una delle società più attive in questa sessione di mercato, specialmente sul fronte cessioni. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha come obiettivo quello di ridurre il monte ingaggi e sfoltire la rosa attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Sul piede di partenza, oltre ai soliti noti, ci sarebbero anche diversi giovani tra cui Martin Satriano e Lucien Agoumè.

L’uruguaiano è senza dubbio una delle rivelazioni di questo pre-campionato, dove si sta mettendo in luce con gol e buone prestazioni. Sia Simone Inzaghi che la società credono molto nel giocatore ma potrebbero decidere di cederlo in prestito per farlo giocare con più continuità. Stesso discorso per Lucien Agoumè, rientrato in nerazzurro dopo l’esperienza in prestito allo Spezia. Il talento francese potrebbe essere girato nuovamente in prestito per mettersi in luce e provare a fare il definitivo salto di qualità. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui il Cagliari. Non è da escludere che possa rientrare nell’operazione Nandez.

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Ignazio Genuardi, il futuro di entrambi i giocatori potrebbe essere il Ligue 1, precisamente al Saint-Etienne. Il club transalpino, svela l’esperto di mercato, sarebbe pronto a piazzare il doppio colpo e avrebbe presentato un’offerta di prestito secco per una stagione all’Inter.