Calciomercato Inter, ultimo giorno di mercato. Cosa succederà in casa nerazzurra?

Questa sera alle 20.00 verrà suonato il gong finale su questa sessione del calciomercato. La domanda che tutti i tifosi nerazzurri si fanno è questa: arriverà un colpo last-minute per rinforzare ulteriormente l'Inter di Conte? La risposta è: difficile, ma qualcosa potrebbe anche succedere.

Innanzitutto qualcosa legato alle uscite. Questo deve succedere, per liberare la società da ingaggi pesanti di giocatori fuori dal progetto. Detto di Asamoah, con la trattativa aperta con la Sampdoria, la situazione più intricata è quella legata a Radja Nainggolan. Con il Cagliari non c'è ancora accordo. Le due società hanno iniziato una forte collaborazione legata agli affari Barella e Godin. L'Inter però non vuole cedere sull'indennizzo da 10 milioni che chiede per il centrocampista belga, cifra che i sardi non sono disposti ad investire. Quindi, situazione che è tremendamente in stallo.

Si muove qualcosa, invece, sul fronte Joao Mario. Il centrocampista portoghese a offerte dal Torino e dal suo ex club, lo Sporting Lisbona. J. Mario preferisce il ritorno nel suo Portogallo alla soluzione granata. L'Inter sta trattando per il prestito, soprattutto per non tenere sotto contratto un giocatore che non fa minimamente parte del progetto tecnico nerazzurro. Non ci saranno grandi entrate per l'Inter da questo affare, anzi dovrà contribuire in parte sull'ingaggio (circa 3 milioni).

L'Inter proverà un'ultima entrata sugli esterni, ruolo molto dispendioso nel gioco di Conte e quindi bisogna garantire ampie soluzioni. L'Inter ha provato a sfondare il terreno per Marcos Alonso, ma la richiesta del Chelsea era troppo elevata. E' tornato quindi di moda il nome di Victor Moses, già in prestito ai nerazzurri da gennaio ad agosto, Potrebbe essere proprio il nigeriano il colpo dell'ultimo minuto in casa Inter.