Calciomercato Inter, tutto fatto per la cessione di Pirola. Domani le firme

L’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione a tutti quei giocatori considerati fuori dal progetto e ai tanti giovani tornato dai prestiti. Dopo aver risolto la situazione di Joao Mario, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno chiuso nella giornata di oggi un’altra operazione in usciata.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe tutto fatto per la cessione di Lorenzo Pirola al Monza. Si tratta di un ritorno in Brianza per il difensore dopo il prestito della scorsa stagione in cui ha totalizzato 16 presenze.

Le due società avrebbero trovato l’intesa definitiva sulla base del prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma l’Inter potrà esercitare un diritto di recompra.

Un'operazione che consentirebbe ai nerazzurri di non perdere il giovane talento, ma che garantirebbe al giocatore di giocare con continuità e di conseguenza provare ad aumentare il suo valore.

L’ufficialità dell’affare dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Il classe 2002 è infatti atteso a Monza per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto.