Calciomercato Inter, tre cessioni per far spazio agli ultimi colpi

Conclusa la trattativa per Matteo Darmian (il difensore ha ultimato l'iter prima di unirsi ufficialmente al gruppo), in Via della Liberazione si sta lavorando per ultimare alcune cessioni.

Il tutto riconduce a Joao Mario, Henrique Dalbert e Kwadwo Asamoah, tutti giocatori fuori dal progetto di Antonio Conte e che sono pronti ad accasarsi altrove. Per il primo avevano chiesto informazioni il Valencia in Spagna e il Benfica in Portogallo.

Per quanto concerne il brasiliano il passaggio al Rennes è ormai cosa fatta, mentre invece per il ghanese si attende la rescissione consensuale del contratto che lega attualmente all'Inter. Insomma, tre esuberi che potrebbero far spazio all'arrivo di Marcos Alonso.