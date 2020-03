Calciomercato Inter, tra riscatti e idee di scambio che stuzzicano Marotta

Con la stagione corrente attualmente in stand-by, l'Inter inizia a gettare le basi per impostare la sessione di mercato estiva che si aprirà ufficialmente tra poco più tre mesi.

Partendo dalle possibili riconferme, Ashley Young e Victor Moses sembrano aver convinto il tecnico nerazzurro Antonio Conte che vorrà poter contare ancora su di loro. Discorso inverso invece per Alexis Sanchez. Il cileno non ha entusiasmato, e per questo motivo il club interista non farà nulla per tentare di trattenerlo.

Spostandoci sull'asse Milano-Monaco di Baviera, il Bayern Monaco vorrebbe riconfermare Ivan Perisic e per riuscirci è pronto ad offrire al club di Viale della Liberazione il cartellino di Corentin Tolisso. Infine, arrivando a Mauro Icardi, qualora il PSG dovesse decidere di non riscattare il bomber di Rosario, su di lui tornerebbe forte la Juventus. A riferirlo è stata la redazione di Sportmediaset.