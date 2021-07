Calciomercato Inter, tanta concorrenza per provare a portare un ex a casa

L'Inter è alla ricerca di un altro attaccante per rendere più profonda e ricca di alternative la rosa di Inzaghi ed in tal senso c'è un nome che stuzzica la dirigenza interista e che potrebbe fare proprio al caso del neo allenatore nerazzurro.

Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, l'Inter starebbe pensando ad un clamoroso ritorno dell'attaccante brasiliano classe 1992, Philippe Coutinho, che il Barcellona ha deciso di cedere per alleggerire il monte ingaggi e perchè non rientra più nei piani della società blaugrana.

Per portarlo via dalla catalogna, però, i nerazzurri dovranno superare un'agguerrita concorrenza composta dal Leicester e, soprattutto, da quella del Milan che deve trovare il sostituto di Calhanoglu passato proprio all'Inter a parametro zero.