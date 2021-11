Calciomercato Inter, svelato un retroscena sul rinnovo di Lautaro Martinez

Calciomercato Inter - La gestione dei diritti di immagine di Lautaro Martinez un "deterrente" per possibili acquirenti. A spiegarlo Gianluca Di Marzio, che ha svelato un importante retroscena relativo al mancato inserimento dei dirittti di sfruttamento dell'immagine del giocatore nel contratto appena firmato dall'argentino.

«C’è una diatriba aperta tra i vecchi agenti del giocatore - ha dichiarato Di Marzio - e Lautaro Martinez stesso su questo argomento. Infatti ora i diritti di immagine dell’attaccante sono in mano a un’altra società e, per evitare di arrivare a situazioni ingarbugliate, l’Inter ha preferito non trattare e quindi non inserirli».

fonte: internews24.com