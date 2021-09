Calciomercato Inter, spunta un'alternativa ad Onana

L'Inter per l'erede di Samir Handanovic inizia a guardarsi intorno. A prescindere dagli svarioni dello sloveno, la carta di identità dell'ex portiere dell'Udinese non è più in suo favore e questo vede la dirigenza di Via della Liberazione intenzionata a sostituirlo già la prossima estate. Attualmente in pole position per la maglia n°1 ci sarebbe Andrè Onana, portiere cresciuto nelle giovanili del Barcellona e attualmente di proprietà dell'Ajax.

Il camerunense ha un contratto con i Lancieri in scadenza a giugno 2022 che non rinnoverà, dunque già da gennaio potrebbe decidere di accordarsi con un altro club per un trasferimento in estate a parametro zero. Ingaggiare Onana senza sborsare denaro per il cartellino tenta parecchio sia il DS dell'Inter Piero Ausilio sia l'AD Giuseppe Marotta, ma dalla Spagna la redazione di fichajes.net ha fatto un altro nome che potrebbe interessare ai dirigenti nerazzurri.

Si tratta di Bernd Leno, estremo difensore all'Arsenal dal 2018 che quest'anno ha perso la titolarità a vantaggio di Aaron Ramsdale. Un fattore che vede il tedesco tutt'altro che felice nella capitale inglese e che potrebbe vedere l'Inter sedersi intorno ad un tavolo con i Gunners per capire che con modalità poter instaurare una trattiva. Onana resta in pole, ma quello di Leno è un nome che potrebbe saltar fuori anche nei prossimi mesi.