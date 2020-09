Calciomercato Inter, sondaggio Atalanta per Dalbert

Arrivato dal Nizza nell'estate del 2017 per 20 milioni di euro più bonus, in nerazzurro Henrique Dalbert non è mai riuscito ad esprimere al meglio il proprio talento.

L'anno in cui l'Inter lo ha ingaggiato il giocatore era reduce dalla nomina come miglior terzino del campionato francese. Eppure, dopo tanta panchina a Milano e l'esperienza in prestito alla Fiorentina, Dalbert può nuovamente fare le valigie per lasciare il capoluogo lombardo e trasferirsi a qualche chilometro di distanza.

Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio account Twitter ufficiale infatti, per l'ex Nizza starebbe muovendosi l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un sondaggio non ancora concretizzato ma che nei prossimi giorni potrebbe avere dei riscontri ufficiali.