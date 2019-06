Calciomercato Inter, si tenta il triplo colpo dal Real Madrid: i dettagli

Proseguono serrati i lavori in casa Inter per quanto concerne la costruzione della rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico salentino vuole una squadra capace di competere con chiunque, e per farlo la dirigenza meneghina sta sondando tre nomi dal Real Madrid.

Si tratta di Mateo Kovacic, Lucas Vazquez e Marco Asensio. Per quest'ultimo nei giorni scorsi vi riportammo un'esclusiva dove l'agente dello spagnolo Horacio Gaggioli dichiarava che il Real Madrid non ha intenzione di metterlo sul mercato, ma stamane il Corriere della Sera scrive:

"Con l’agente Edoardo Crnjar si è discusso della possibilità di arrivare a uno dei talenti del Real Madrid in esubero. Interessano Mateo Kovacic, Marco Asensio e Lucas Vazquez, operazioni suggestive ma difficilmente concretizzabili prima del 30 giugno”.