Calciomercato Inter, si sonda un difensore dal Manchester United

Nonostante la sessione di mercato estiva sia ancora distante tre mesi, in Via della Liberazione la dirigenza dell'Inter sta iniziando a monitorare alcuni profili per rifare il look alla retroguardia.

Aleksandar Kolarov ad oggi non sembra garantire continuità fisica. Per questo motivo, stando a quanto riporta in Inghilterra dal Daily Record, il club nerazzurro starebbe sondando il terreno per Eric Bailly del Manchester United.

L'ivoriano tra qualche giorno compirà 27 anni, e complice il rapporto non proprio roseo con il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer in estate potrebbe cercarsi un'altra sistemazione. Dal canto proprio gli inglesi sono stati chiari: per Bailly occorrerà un bonifico non inferiore ai 20 milioni di euro.