Calciomercato Inter, si complica un’altra cessione: dubbi sulla destinazione

L’Inter è una delle società più attive sul mercato in questi giorni, specialmente in quello in uscita. Dopo la cessione in prestito di Michele Di Gregorio e quella sempre più probabile di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per piazzare gli esuberi presenti in rosa in modo da alleggerire il monte ingaggi.

Sul piede di partenza ci sarebbero diversi giocatori tra cui Joao Mario, Ivan Perisic, Radja Nainggolan, Andrea Pinamonti e anche Ionut Radu. Il classe ‘97 guadagna attualmente circa 2 milioni di euro a stagione e potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità L’estremo difensore sembrava vicinissimo al trasferimento al Real Sociedad, ma la trattativa sarebbe al momento in una fase di stallo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il portiere rumeno non sarebbe convinto dalla destinazione in quanto rischierebbe di non trovare spazio. Nel club spagnolo, infatti, il titolare è Alex Remiro, che ha fatto benissimo nella passata stagione. Per questo motivo Ionut Radu preferirebbe restare all’Inter per fare il secondo di Handanovic. Il giocatore starebbe valutando con attenzione il suo futuro e dovrebbe dare nei prossimi giorni una risposta definitiva. Si complica dunque un’altra cessione per l’Inter dopo quella di Joao Mario allo Sporting Lisbona.

L’Inter nel frattempo avrebbe già individuato in Luigi Sepe del Parma il suo eventuale sostituto. L’ex Napoli ha un ingaggio nettamente inferiore a quello del classe ‘97 e il club emiliano avrebbe già aperto ad una cessione in prestito. Sepe sarebbe pronto ad approdare in nerazzurro ma tutto dipenderà dalla decisione di Ionut Radu.