Calciomercato Inter, sfuma l'acquisto di un attaccante

L'Inter vede sfumare uno dei nomi papabili per l'attacco. Infatti, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.it, l'attaccante colombiano del River Plate, Santos Borrè, è passato a parametro zero all'Eintracht Francoforte e sostituirà Luka Jovic.

Sul giocatore c'era anche la società nerazzurra che avrebbe voluto farne il vice-Lukaku oppure prenderlo in sinergia con il Cagliari per poi trasferirlo tra le proprie fila.

Così non è stato e adesso i dirigenti dovranno rimboccarsi le maniche per fare in modo di trovare la soluzione migliore anche per il ruolo di attaccante per dare un buon ventaglio di scelte a Simone Inzaghi.