Calciomercato Inter, sfoltire la rosa per far spazio ad un altro difensore

Sarà una sessione di mercato caratterizzata dallo sfoltimento della rosa e dal forte abbassamento dei costi quella che vedrà impegnata l'Inter al termine dell'attuale stagione culminata con la conquista dello scudetto.

L'intenzione della dirigenza di Via della Liberazione infatti, è quella di liberarsi di alcuni esuberi per risparmiare e cercare di reinvestire parte dei proventi per rinforzare ulteriormente la rosa.

Sotto questo punto di vista ai nerazzurri piace molto Nikola Milenkovic, forte difensore classe 1997 che la Fiorentina valuta non meno di 30 milioni di euro. Nel caso in cui l'Inter riuscisse a trovare qualche incastro per convincere i gigliati, quello del serbo sarebbe un profilo più che gradito. Lo riferisce calciomercato.com.