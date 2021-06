Calciomercato Inter: Sensi incedibile, ma la Fiorentina pressa

L'Inter a centrocampo deve sfoltire un po' la rosa in modo da poter investire una buona cifra sul mercato e poter dare a Simone Inzaghi una rosa competitiva per competere a grandi livelli in campionato e in Champions.

Secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, la Fiorentina non avrebbe abbandonato definitivamente la pista che porta al centrocampista nerazzurro Stefano Sensi. Il giocatore sembra rientrare piani del nuovo tecnico, ma un'offerta interessante potrebbe far vacillare la società interista per una eventuale cessione.

Dal canto suo, la società viola, è ben conscia del fatto che l'Inter sia abbastanza restia a voler recuperare il calciatore e a non volerlo cedere, ma crede fortemente di avere le carte necessarie per riuscire ad intavolare una trattativa che possa avere esito felice.