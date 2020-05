Calciomercato Inter, scelto il vice Handanovic: i dettagli

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono alla ricerca di un secondo portiere affidabile che possa sostituire Samir Handanovic. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe sempre quello di Juan Musso dell’Udinese, ma la dirigenza nerazzurra non sembrerebbe disposta ad investire una cifra del genere per l’argentino. Per questo motivo avrebbero deciso di optare per una soluzione interna. Infatti, secondo riportato da calciomercato.com, l'Inter avrebbe scelto di puntare su Ionut Radu.

Il portiere romeno, dopo una prima parte di stagione da titolare al Genoa, si è trasferito durante la sessione di mercato invernale in prestito al Parma. In Emilia però non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare. Come rivelato da calciomercato.com, Radu tornerà a giugno all’Inter e sarà il nuovo secondo portiere, scavalcando così Daniele Padelli all’interno delle gerarchie di Antonio Conte. Il classe 97, cresciuto nella primavera dell’Inter, si potrebbe rivelare anche molto utile in ottica delle liste UEFA per le convocazioni delle competizioni europee.