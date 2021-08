Calciomercato Inter: salta lo scambio per il vice Dzeko

Il mercato in entrata dell’Inter, salvo clamorosi colpi di scena, sembrerebbe ormai essersi chiuso. La dirigenza, infatti, sarebbe esclusivamente al lavoro per piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa entro il gong finale.

Come raccolto dalla nostra redazione (qui l'esclusiva) nella giornata di sabato, Simone Inzaghi avrebbe richiesto alla società un nuovo innesto nel reparto offensivo da alternare ad Edin Dzeko. Sono stati molti i nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane tra cui quello di Andrea Petagna del Napoli.

L’ex Spal, in fondo alle gerarchie dell’attacco azzurro, sarebbe alla ricerca di un nuovo club per giocare con continuità. Il club partenopeo lo avrebbe offerto all’Inter come pedina di scambio per arrivare a Matias Vecino, giocatore molto gradito a Luciano Spalletti, ma i nerazzurri avrebbero declinato la proposta. L’uruguaiano, infatti, sarebbe ritenuto una pedina fondamentale da Simone Inzaghi che si sarebbe opposto alla sua cessione.

Il futuro di Andrea Petagna sarà comunque lontano da Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato di Rai Sport, l’attaccante sarebbe vicinissimo alla Sampdoria. I due club avrebbero trovato l’intesa per un trasferimento con la formula del prestito oneroso per una stagione. La Sampdoria verserà 300mila euro più altri 100mila euro di bonus e pagherà l’intero ingaggio dell'attaccante. Le parti sarebbero al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’operazione e l’annuncio potrebbe già arrivare entro le prossime ore.