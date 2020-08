Calciomercato Inter, rispunta il nome di Kostic per la fascia sinistra

L’Inter è sempre alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero monitorando con attenzione diversi profili. Nelle ultime settimane sembrava molto vicino l’acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea, ma la pista che porta all’italo brasiliano sembra essersi raffreddata. I blues, prima di lasciarlo partire, vorrebbero prima acquistare un altro esterno al suo posto. Per questo motivo l'Inter starebbe virando su altri giocatori.

Secondo quanto riportato da SkySport Deutschland, i nomi attualmente sulla lista nerazzurra ce ne sarebbero altri due, ovvero: Robin Gosens dell'Atalanta e anche Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Il serbo sarebbe da molto tempo nel mirino interista e nella prossima sessione di mercato potrebbero tentare l’assalto decisivo.

Il classe '92 andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e l’Eintracht Francoforte sarebbe disposto a lasciarlo partire solo per un’offerta importante. Il serbo ha disputato un'ottima stagione in cui ha realizzato 12 gol e 18 assist. La sua valutazione è attualmente di circa 40 milioni di euro.