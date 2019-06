Calciomercato Inter, redatto il piano per arrivare a Lazaro

L'approdo sulla panchina interista di Antonio Conte implica un successivo cambio del sistema di gioco. E' vero, questa non è una novità. Passando dunque dal 4-2-3-1 (o 4-3-3) al 3-5-2, al tecnico leccese servirà un esterno di spinta.

Sotto questo aspetto il profilo più gradito resta Valentino Lazaro, austriaco attualmente in forza all'Herta Berlino. A spiegare il modo in cui l'Inter vorrà accaparrarsi le prestazioni del classe '96 ci ha pensato stamane Tuttosport che scrive:

“I club da giorni cercano una soluzione per sbloccare l’impasse e l’ultima strada porta all’inserimento di una contropartita nell’affare. E i discorsi si sono focalizzati su Rigoberto Rivas, ventenne talento honduregno in questa stagione alla Ternana”.