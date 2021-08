Calciomercato Inter, prima offerta per Correa: nerazzurri pronti a chiudere

Continua a tenere banco in casa Inter la ricerca dell'attaccante da regalare a Inzaghi per completare il reparto offensivo della squadra campione d'Italia. Contro il Genoa, nonostante le assenze di Lautaro e Sanchez, il nuovo acquisto Edin Dzeko è riuscito a far reparto da solo, ma nell'arco di un'intera stagione la presenza di una punta in più risulterà fondamentale.

Secondo quanto riportato quest'oggi dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe presentato alla Lazio la prima offerta ufficiale per Joaquin Correa, obiettivo numero uno della dirigenze e nome caro al tecnico interista. L'offerta sarebbe di 5 milioni per il prestito, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.

La formula potrebbe anche convincere Lotito, che però continua a fare una valutazione decisamente più alta dell'attaccante argentino, intorno ai 40 milioni di euro. Secondo il Corriere, in settimana l'Inter potrebbe provare ad affondare il colpo con un rilancio decisivo, il quale dovrebbe convincere definitivamente il patron della Lazio.

Sembra invece lentamente sfumare la pista che porta a Marcus Thuram, che ieri è andato incontro a una distorsione al ginocchio durante il match del suo Borussia. Correa è dunque la prima scelta, e a meno di clamorosi ribaltoni sarà lui il nuovo attaccante dell'Inter.