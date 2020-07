Calciomercato Inter, prende piede lo scambio Sanchez-Perisic

Nell'ultimo periodo è stato probabilmente il giocatore che più di tutti, sia in coppia con Lautaro Martinez che con Romelu Lukaku, ha contribuito ai successi in campionato dell'Inter.

Alexis Sanchez è divenuto (inaspettatamente) per Antonio Conte una pedina imprescindibile, e adesso può continuare la propria carriera nella Milano nerazzurra. A spiegare come tutto ciò può realizzarsi, ci ha pensato la redazione di Sportmediaset.

Durante il tg in onda alle ore 13:00 infatti, su Italia 1 si è parlato di un possibile scambio di cartellini tra Manchester United ed Inter proprio con il cileno come protagonista insieme ad Ivan Perisic. Quest'ultimo non è ancora stato riscattato dal Bayern Monaco e dopo tre anni potrebbe finalmente accasarsi in Inghilterra.