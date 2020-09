Calciomercato Inter, per la fascia destra c'è anche Matteo Darmian

Oggi Achraf Hakimi, in caso di tampone negativo, inizierà la sua avventura all'Inter, anticipando di qualche giorno l'inizio di stagione della squadra previsto per lunedì 7 settembre. L'esterno marocchino è il grande rinforzo per la fascia destra dell'Inter, il giocatore che può far fare il salto di qualità a quel reparto. Ma l'Inter deve valutare anche alterative per far rifiatare l'esterno ex Dortmund in qualche occasione.

Per questo secondo Tuttosport, con Antonio Candreva che sembra in uscita, la società nerazzurra sta valutando la pista Matteo Darmian,acquisto low cost e di sicuro rendimento. L'esterno del Parma è molto apprezzato da Conte per la sua qualità in fase di copertura, e nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un incontro con gli emiliani.